Dan porezne slobode ove godine pada u subotu 29. lipnja – to je onaj dan u godini do kojeg građani rade za državu i sve što se financira iz proračuna, te od kojeg počinju raditi za sebe i svoju obitelj. Ove je godine to dva dana ranije nego lani, kad se gleda prema jednom prosječnom građaninu (oženjen, iz Zagreba, jedno dijete, prosječna plaća), no zapravo je kod svakog drugačije – što se može izračunati ovdje. Index…