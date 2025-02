Država ti možda uzima, ali možeš je i 'zeznuti'

Nedostatak kvalificirane radne snage, posebno u obrtničkim zanimanja, već desetak godina nije nikakva novost. No sada se prvi problemi počinju osjećati i prilikom potrage za kandidatima za najatraktivnije zanimanje na balkanskim prostorima – ono direktorsko. Razlog je tumačenje novosti u oporezivanju, po čemu bi direktori mogli biti osobno odgovorni za financije tvrtke. U strahu su očito velike oči, posebno kad je oporezivanje u pitanju, no tumačenje Porezne uprave kao da nije pogasilo crvene lampice u poduzetničkoj javnosti. A Porezna uprava u odgovoru na upit Večernjeg lista navela je kako nije točno da se uvodi osobna odgovornost svih članova uprave kompanija za porezne obveze. Ne pokreće se postupak protiv članova društva ako njima nije utvrđena odgovornost za nepodnošenje poreznih prijava, kažu. No, bez obzira na to, danas je sve teže naći dobar menadžerski kadar. Lider