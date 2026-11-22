Tipičan sam pripadnik svoje generacije: u mladosti mršavko (jedva 70 kilograma na mojih 188 cm visine), kasnije se opustio, dobio trbuh, došao do nekih 105-110 kila, što nije tako strašno, ali je već stvaralo i zdravstvene probleme. Ranije sam isprobao dvije brze dijete, oba puta izdržao po mjesec, dva, izgubivši desetak kilograma koje bih potom vraćao s kamatama, započinje Željko Porobija za Index, koji je na kraju počeo brojati kalorije i izazvao deficit. On ne smije biti veliki, jer nećete izdržati i prekinut ćete s promjenom. Pokraj prehrane i fizičkih aktivnosti, važan je i miran san. Ograničio si je unos na 1800 kalorija dnevno, no prosječnoj osobi ne treba toliko drastično, ok je i oko 2000-2300 kalorija dnevno. Za uspješnu je dijetu dovoljno 300-500 kalorija minusa, kaže.