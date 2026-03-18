Pazi da te ne preveslaju gladnog preko dvopeka
Kalorijske varke na ambalaži: Trikovi koje zakon dopušta
Proizvođači „zdrave“ hrane često koriste vizualne trikove kako bi proizvodi djelovali dijetalnije. Iako zakon nalaže isticanje kalorija na 100 grama, marketing se fokusira na porciju ili komad (npr. samo jednu šnitu dvopeka). Tako raženi dvopek na prvu nudi tek 33 kcal, dok mu je stvarna vrijednost (365 kcal/100g) zapravo veća od bijelog peciva. Slične zamke s isticanjem manjih brojki pronađene su kod čipsa od jabuke i zobenih kaša. Iako je praksa legalna dok god su podaci na 100 g prisutni, ona otežava objektivnu usporedbu i zbunjuje kupce. Velika škrtica za Jutarnji