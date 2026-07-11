Slušanje na maksimum

Ovo je uvjerljivo najambiciozniji, najkompleksniji i najobimniji projekt u opusu zagrebačke sedmorke. Dok pretprošli album „Portofon“ traje svega 32 minute, a prošli „Porto Pop“ standardnih 36 minuta, „Minimum“ je s gotovo maksimalnim rizikom rastegnut na 58 minuta. Kad se materijal prebaci na vinil to će svakako biti dupli LP. U digitalnom formatu i ovakvom rasporedu pjesama djeluje malo drugačije i povremeno zvuči kao su da su dva albuma spakirali u jedan. Ako ste danas u frci s vremenom radije ga ostavite za sutra, nemojte skipati – poručuju na Ravno do dna