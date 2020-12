Mi moramo razmišljati o 10. ili 15. siječnju, do tada treba uvesti još strože mjere kako bi one rezultirale željenim učinkom i kako poslije Božića i Nove godine ne bi imali još jedan dodatni val epidemije – rekao je Ivan Đikić za Jutarnji (dolje snimka). Tada nećemo biti ni blizu kraja – ako se bude cijepilo više od 60 ili 70 posto građana onda ćemo ovu bolest svi zajedno pobijediti. Bolest neće nestati s početkom cijepljenja, naša će borba s koronavirusom, paralelno uz proces cijepljenja, trajati sve do kraja 2021. godine.