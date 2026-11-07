Nije ih dobro gutati, pogotovo na prazan želudac

Čini se kontraintuitivnim da, što nas digitalni svijet više povezuje, postajemo sve usamljeniji. Osim negativnih utjecaja na mentalno zdravlje, usamljene osobe izložene su većem riziku od demencije, zatajenja srca ili moždanog udara, pa čak i prerane smrti. Pritom, kako istraživanja pokazuju, muškarci su češće usamljeniji od žena, s manje priajtelja i društvenih veza na koje se mogu osloniti. Iako se danas sve više potiče muškarce na pokazivanje vlastitih emocija nego prije, i dalje je prisutna stigma od poruge, zbog čega muškarci skrivaju vlastite osjećaje od drugih, a nekad i od samih sebe. Osobito na Zapadu, muževnost se vezuje uz nerealni individualizam. Muškarce uče da sve mogu sami bez pomoći, a ispod te fasade krije se osjećaj zabrane da išta osjećaju i budu autentični. Psychology Today