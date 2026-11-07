Nije ih dobro gutati, pogotovo na prazan želudac
Potiskivanje emocija opasno za zdravlje, postoje načini na koje ih pravilno regulirati
Potiskivanje emocija ne gasi unutarnju vatru, već drži mozak u stanju stalne uzbune, što dugoročno iscrpljuje organizam i izaziva povišeni tlak, hormonski disbalans, pad imuniteta i fizičke bolove. Umjesto nakupljanja stresa, rješenje je u prepoznavanju i imenovanju osjećaja, njihovom fizičkom otpuštanju kroz kretanje ili disanje te razgovoru s nekim od povjerenja, jer je izražavanje emocija ključno za očuvanje zdravlja. tportal