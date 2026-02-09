Prije psihoterapeuta potraži lokalnog vodiča
Emocionalna raznolikost u kolektivističkim kulturama i izazovi zapadne psihoterapije
Kultura u kojoj odrastamo utječe na način na koji smo uvjereni da bismo se trebali osjećati i kako reagirati. Istraživanja pokazuju da individualističke kulture ne potiču veću emocionalnu slobodu, nego veću emocionalnu uniformnost. Kolektivističke kulture, suprotno uvriježenim pretpostavkama, pokazuju veću raznolikost u doživljaju i vrednovanju emocija, osobito negativnih. Emocije se reguliraju prema kulturno poželjnim ciljevima: dok Zapad naglašava autentičnost i pozitivnost, kolektivistički konteksti vrednuju harmoniju i očuvanje odnosa. U terapiji to znači da emocionalna suzdržanost nije nužno izbjegavanje, nego često znak relacijske inteligencije. Kulturna poniznost ključna je za ispravno razumijevanje emocionalnih stilova. Psychology today