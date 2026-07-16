Proslijedili su im loptu i još traže faul

Igrači Denver Broncosa osvojili su 50. Super Bowl, odigran na stadionu Levi’s u Santa Clari, u kojem su s 24-10 nadigrali favorizirane Carolina Pantherse. Peyton Manning, quarterback Denver Broncosa, u noći s nedjelje na ponedjeljak domogao se svog drugog pobjedničkog prstena i postao jedini quarterback u povijesti NFL-a, koji je s dva različita kluba osvojio Super Bowl, najstariji je quarterback koji je odigrao Super Bowl te je prvi koji je stigao do 200 pobjeda u karijeri. ESPN, NY Times