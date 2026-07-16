Proslijedili su im loptu i još traže faul
Povijest izraza ‘soccer’ i ‘football’: Kako je engleski studentski žargon postao američki standard
Iako se naziv “soccer” danas smatra tipičnim amerikanizmom, on je zapravo britanski izvozni proizvod. Riječ je nastala u Engleskoj u 19. stoljeću kao žargonska skraćenica za Association Football kako bi se razlikovao od Rugby Footballa. Dok su Englezi s vremenom odbacili taj nadimak i vratili se nazivu “football”, SAD, Kanada i Australija zadržale su “soccer” jer su već imale vlastite, iznimno popularne verzije nogometa. Danas ovaj izraz pretežno opstaje u zemljama s konkurentskim sportovima istog imena, dok kod tradicionalista i dalje izaziva zgražanje. Mental floss