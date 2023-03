"Onaj tko kaže da je jednako udaljen i od fašizma i od antifašizma, budite sigurni da je na strani fašizma"

Službeno najstariji brucoš u Crnoj Gori, 88-godišnji Branislav Radulović, upravo priprema ispite u drugom semestru na Strojarskom fakultetu u Podgorici. “Mlade kolege i kolegice su me dobro prihvatili, trude se pomoći mi jer slabo čujem i vidim. Sjedim u prvoj klupi i sve zapisujem”, kaže Branislav koji je od Sveučilišta dobio na dar laptop, ali kako informatičkom tehnologijom još nije dobro ovladao (ipak je upisao strojarstvo, a ne elektroniku ili IT ), on hvata bilješke: “Sve bilježim na satovima i cilj mi je dokazati studentima da ako redovito dolaze na satove i slušaju predavanja, onda im je garantiran prolaz.” Kada ne sprema ispite, Branislav radi u vrtu i voćnjaku u Komanima i ne želi spavati na lovorikama titule najstarijeg brucoša: “Još nisam dobio nijednu ocjenu, tako da je sve ovo prividno, ne računam ništa dok ne dobijem ocjene u indeks.” Slobodna