Virusno opterećenje koronavirusa SARS-CoV-2 doseže vrhunac u gornjim dišnim putovima rano u tijeku bolesti, od pojave simptoma do petog dana, dok SARS-CoV i MERS kasnije dosežu opterećenje; to bi mogao biti i razlog zašto se pandemija Covida-19 brže širi. Dosadašnji dokazi o virusu SARS-CoV-2 ukazuju na obrazac devetodnevnog razdoblja zaraznosti. T-portal…

For instance, in the respiratory tract, peak SARS-CoV-2 load is observed around the time of symptom onset or in the 1st week of illness, which indicates the highest infectiousness potential just before and after symptom onset. (4/9)

— Muge Cevik (@mugecevik) November 16, 2020