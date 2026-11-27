Nije više obećana zemlja
Preokret migracijskog trenda: Iz Njemačke odlazi sve više Hrvata, ali se mnogi ne vraćaju u domovinu
Migracijski trend između Hrvatske i Njemačke se preokrenuo, ponajviše zbog oštrog pada broja novih hrvatskih doseljenika. Iako Njemačku godišnje napusti više od dvadeset tisuća hrvatskih državljana, demografi upozoravaju da to ne znači masovni povratak u Hrvatsku. Znatan dio njih seli se u treće europske zemlje ili odlazi u Bosnu i Hercegovinu, dok razlike u njemačkoj i hrvatskoj metodologiji dodatno zamagljuju stvarne brojke. Među onima koji odlaze prevladava radno aktivno stanovništvo iseljeno nakon 2014. godine, a mnogi ističu da je njihov povratak u Hrvatsku uvjetovan ekonomskom situacijom te nije nužno trajan. Index