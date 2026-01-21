Malo nas je, al nas ima

Iz Hrvatske se u Njemačku prošle godine iselilo 57.724 građana, dok se 2018. iz Njemačke iselilo 28.869 hrvatskih državljana (to ne znači da su se vratili u Hrvatsku, samo su otišli iz Njemačke), što znači da se lani broj hrvatskih državljana koji žive u Njemačkoj povećao za 28.855 te sada iznosi rekordnih 395.665 građana. Ujedno je to drugi najveći broj stranaca u Njemačkoj koji dolaze iz drugih država EU, iza Rumunjske. Od 2010., kada je u Njemačkoj živjelo 220.199 hrvatskih državljana, do 2018. broj građana Njemačke s hrvatskim državljanstvom povećao se za 175.466. RTL…