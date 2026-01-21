Malo nas je, al nas ima
U Njemačkoj živi 14 milijuna stranaca, broj Ukrajinaca mogao bi prestići Turke… Hrvati na devetom mjestu
Prema podacima AZR-a, u Njemačkoj trenutačno živi 414.555 osoba porijeklom iz Hrvatske, čime se Hrvati nalaze na devetom mjestu među stranim državljanima. Više od Hrvata je Bugara (422.787), Afganistanaca (448.744), Talijana (630.247), Poljaka (842.789), Rumunja (907.185), Sirijaca (940.401), Ukrajinaca (1.402.245) i Turaka (1.522.681). Broj stranaca samo je dio šire slike. Prema mikrocenzusu za 2024. godinu, 25,2 milijuna ljudi u Njemačkoj ima migrantsku pozadinu, što je više od 30 posto ukupne populacije. U tu skupinu ulaze i djeca stranaca rođena u Njemačkoj, naturalizirani građani te tzv. kasni iseljenici iz istočne Europe i bivšeg Sovjetskog Saveza. S time da oko 230 tisuća ljudi mora napustiti Njemačku. tportal