Deutschland, auf Wiedersehen

Novi podaci ureda Destatis otkrivaju preokret trenda: prošle godine iz Njemačke se iselilo preko 22.000 Hrvata, dok ih je uselilo tek oko 11.000. Glavni uzroci su duboka kriza u građevinskom sektoru i autoindustriji, zbog čega novac više nije dovoljan motiv za ostanak. Dok se mnogi, poput obitelji Krtalić koja je nešto ispričala za Dnevnik, vraćaju u domovinu unatoč birokratskim izazovima odjave, drugi sreću traže u trećim zemljama. U posljednje tri godine u Hrvatsku se vratilo više od 14.500 građana, potvrđujući da “obećana zemlja” polako gubi svoj sjaj. Poslovni… Neki osjećaju krizu u poslovanju, od građevinarstva do automobilske industrije. Međutim, statistiku ulaze i oni s dvojnim državljanstvima, pa je moguće da u Hrvatskoj nikad nisu živjeli, niti su se ovdje vratili. Index