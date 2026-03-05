Deutschland, auf Wiedersehen

Novi podaci ureda Destatis otkrivaju preokret trenda: prošle godine iz Njemačke se iselilo preko 22.000 Hrvata, dok ih je uselilo tek oko 11.000. Glavni uzroci su duboka kriza u građevinskom sektoru i autoindustriji, zbog čega novac više nije dovoljan motiv za ostanak. Dok se mnogi, poput obitelji Krtalić koja je nešto ispričala za Dnevnik, vraćaju u domovinu unatoč birokratskim izazovima odjave, drugi sreću traže u trećim zemljama. U posljednje tri godine u Hrvatsku se vratilo više od 14.500 građana, potvrđujući da “obećana zemlja” polako gubi svoj sjaj. Poslovni… Neki osjećaju krizu u poslovanju, od građevinarstva do automobilske industrije. Međutim, statistiku ulaze i oni s dvojnim državljanstvima, pa je moguće da u Hrvatskoj nikad nisu živjeli, niti su se ovdje vratili. Index
Prema podacima AZR-a, u Njemačkoj trenutačno živi 414.555 osoba porijeklom iz Hrvatske, čime se Hrvati nalaze na devetom mjestu među stranim državljanima. Više od Hrvata je Bugara (422.787), Afganistanaca (448.744), Talijana (630.247), Poljaka (842.789), Rumunja (907.185), Sirijaca (940.401), Ukrajinaca (1.402.245) i Turaka (1.522.681). Broj stranaca samo je dio šire slike. Prema mikrocenzusu za 2024. godinu, 25,2 milijuna ljudi u Njemačkoj ima migrantsku pozadinu, što je više od 30 posto ukupne populacije. U tu skupinu ulaze i djeca stranaca rođena u Njemačkoj, naturalizirani građani te tzv. kasni iseljenici iz istočne Europe i bivšeg Sovjetskog Saveza. S time da oko 230 tisuća ljudi mora napustiti Njemačku. tportal
Broj Hrvata koji žive u Njemačkoj porastao je prošle godine za 22 tisuće, objavio je u utorak njemački ured za statistiku koji je utvrdio i da je 26 posto stanovnika zemlje migrantskog porijekla. Krajem 2018. su u Njemačkoj živjele 394.000, a krajem 2019. godine 416.000 tisuća ljudi hrvatskog porijekla. Godinu dana ranije, 2017. u zemlji je bilo 344.000 osoba s hrvatskim državljanstvom ili s hrvatskom useljeničkom pozadinom. Novi list
Iz Hrvatske se u Njemačku prošle godine iselilo 57.724 građana, dok se 2018. iz Njemačke iselilo 28.869 hrvatskih državljana (to ne znači da su se vratili u Hrvatsku, samo su otišli iz Njemačke), što znači da se lani broj hrvatskih državljana koji žive u Njemačkoj povećao za 28.855 te sada iznosi rekordnih 395.665 građana. Ujedno je to drugi najveći broj stranaca u Njemačkoj koji dolaze iz drugih država EU, iza Rumunjske. Od 2010., kada je u Njemačkoj živjelo 220.199 hrvatskih državljana, do 2018. broj građana Njemačke s hrvatskim državljanstvom povećao se za 175.466. RTL…
Krajem prošle godine u Njemačkoj je živjela 441 tisuća osoba rođenih u Hrvatskoj ili s barem jednim od roditelja rođenim u Hrvatskoj. Samo prošle godine u Njemačku je doselilo 55 tisuća državljana Hrvatske. Prosječna dob stranaca iz Hrvatske u Njemačkoj je 38 godina. Općenito, lani je u Njemačkoj bilo rekordnih 18,6 milijuna stranaca, što je 22,5% svih stanovnika Njemačke. Lider
Strancima koji žive u Njemačkoj najčešće se spočitava jer navodno većina živi na račun države, od socijalne pomoći. No u slučaju Hrvata u Njemačkoj to nije tako, samo ih 6,3% ili 17.275 dobiva socijalnu pomoć. To je manje i od samih Nijemaca kojih na račun države živi 7,4% ili 4,1 milijun. Večernji