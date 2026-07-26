Naplatne kućice su napola krive
Preopterećenje kapaciteta prometnica glavni je uzrok gužvi na autocestama
Kilometarske kolone ne nastaju zbog pojedinačnih vozača koji bez razloga koče, već zbog narušene ravnoteže prometnog toka. Glavni uzrok gužvi jest prometna potražnja koja premašuje kapacitet autoceste – kada prema određenom dijelu ceste pristigne više vozila nego što ih prometnica u tom trenutku može propustiti. Kočenje i takozvani “fantomski valovi” samo su simptomi i mehanizmi širenja zastoja u već nestabilnom sustavu. Trajno rješenje leži u povećanju protočnosti prometnica, uklanjanju uskih grla poput naplatnih kućica te ravnomjernijoj raspodjeli prometa izvan vršnih opterećenja. Željko Marušić za Nacional