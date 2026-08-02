Škrta zemlja nikoga ne hrani
Presušuju velike europske rijeke: Francuska očekuje najlošiji urod kukuruza u 50 godina
Europa se suočava s jednom od najtežih suša i novim valom ekstremnih vrućina. Manjak oborina i rekordno niski vodostaji ključnih rijeka poput Dunava i Rajne ugrožavaju riječni promet, smanjuju industrijsku proizvodnju i remete europsko gospodarstvo. Poljoprivreda trpi teške udarce – Francuska očekuje najlošiji urod kukuruza u pola stoljeća, a više zemalja uvodi restrikcije vode i izvanredna stanja. Klimatolozi upozoravaju da topliji zrak ubrzano isušuje tlo i vodotoke, a stručnjaci procjenjuju da bi godišnje štete od ovih ekstremnih uvjeta do 2029. godine mogle dosegnuti čak 126 milijardi eura. HRT, Jutarnji