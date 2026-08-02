Škrta zemlja nikoga ne hrani

Dinka Juričić iz Šarengrada objavila je oglas u kojem nudi besplatan apartman na obali Dunava i plaćene režije umirovljenoj osobi koja se želi doseliti k njoj i njenom ocu. Zauzvrat očekujem da mi jednom tjedno tri, četiri sata pripazi tatu da mogu skoknuti u Vukovar ili Vinkovce. Nudim i besplatnu hranu. Ako osoba zna kuhati i spremna je kuhati jednostavne ručkove za nas troje onda ima i besplatnu hranu. Stižu jesen i zima koje će jamačno biti, ako ne hladnije, onda puno skuplje nego prošle godine. Sigurna sam da bi nekoga moj poziv da se doseli k nama baš usrećio. U međuvremenu joj se javila neka osoba koja će uskoro doći pogledati apartman, napisala je na svojem Facebooku Dinka. Index