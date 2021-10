Plastični Hrvati

Asim Kurjak član je 7 svjetskih akademija, a posebno je ponosan na redovno članstvo u ruskoj. Pionir je perinatalne medicine te zagovornik dijaloga o pravima fetusa s obzirom na činjenicu da se bavi intrauterinom kirurgijom. Jedan je on najcitiranijih hrvatskih znanstvenika te surađuje s vrhom hrvatske i svjetske znanosti. U velikom intervjuu odgovara na mnoga pitanja, no zasigurno je najupečatljiviji odgovor na pitanje o pravima fetusa kao pacijenta i početku života pa citiramo: “Kada počinje život? Dilema je to za mnoga zakonodavstva u svijetu pa se dižu na noge konzervativci i liberali, vjerski vođe i političari, liječnici i laici, ali odgovor kada treba početi pravno štititi ljudsko biće mnoge zemlje, pa tako i Hrvatska, još uvijek nemaju. To naprosto i nije znanstveno pitanje. To je metafizičko pitanje i na to pitanje odgovor mogu zajedno dati religija, filozofija, etika, pravo, a nevolja je što svatko ima svoje vlastite kriterije. Apsurd je veći što već šezdesetak godina postoji perinatalna medicina, kojoj sam i ja dao veliki doprinos i brine se o zdravlju fetusa koji nema apsolutno nikakvo pravo.” Novi list