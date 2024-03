Tehnologija koja zdravlje znači

Kirsty Smitten sa samo 28 godina postigla je nešto što nije napravljeno u gotovo 40 godina: stvorila je novu klasu antibiotika u borbi protiv antimikrobne rezistencije, koju Svjetska zdravstvena organizacija naziva jednom od najvećih prijetnji globalnom zdravlju, zbog koje bakterije, virusi, gljivice i paraziti evoluiraju tijekom vremena i više ne reagiraju na lijekove. No, ova iznimna biokemičarka sada se mora suočiti s činjenicom joj je ostalo još samo nekoliko mjeseci života nakon što joj je dijagnosticiran iznimno rijedak rak, srčani angiosarkom, u terminalnoj fazi. “Ponekad me obuzme bijes. Gledala sam vijesti o osuđenom silovatelju i uzrujala sam se, želeći znati zašto mi je dano samo nekoliko mjeseci života kad u svijetu postoje ljudi poput njega. To je nepravda. Nema riječi kojima bih opisala koliko sam tužna što neću vidjeti kako će se razvijati naš rad. Nadam se da će se posao nastaviti i bez mene”, kaže Kirsty. Jutarnji