Pola stoljeća bunta
Prije točno 50 godina Sex Pistolsi su se predstavili hitom “Anarchy in the UK”
Iako su često percipirani isključivo kao promotori kaosa, Sex Pistolsi su potaknuli društvene promjene kroz pet ključnih područja: propitivali su politički autoritet, imali su veliki utjecaj na „uradi sam“ (DIY) glazbene scene i razvoj fanzina te snažno poticanje rodne ravnopravnosti i uključivosti žena u rock glazbu. Također, njihov modni i grafički izričaj za koji su zaslužni Vivienne Westwood i Jamie Reid smatra se revolucionarnim. Njihov buntovni duh i danas živi diljem svijeta, od nekadašnjeg Sovjetskog Saveza i Indonezije do suvremenih punk bendova u Australiji. The Conversation