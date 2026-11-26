Iako su često percipirani isključivo kao promotori kaosa, Sex Pistolsi su potaknuli društvene promjene kroz pet ključnih područja: propitivali su politički autoritet, imali su veliki utjecaj na „uradi sam“ (DIY) glazbene scene i razvoj fanzina te snažno poticanje rodne ravnopravnosti i uključivosti žena u rock glazbu. Također, njihov modni i grafički izričaj za koji su zaslužni Vivienne Westwood i Jamie Reid smatra se revolucionarnim. Njihov buntovni duh i danas živi diljem svijeta, od nekadašnjeg Sovjetskog Saveza i Indonezije do suvremenih punk bendova u Australiji. The Conversation