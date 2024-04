Auti na baterije su dobri dok ima struje i ne zapnu na zimi

Električna mobilnost godinama će biti glavna tema, govori se o tome hoće li uspjeti, o padu prodaje električnih automobila, o kineskoj prijetnji… Do sada bi, s točke gledišta Olviera Blumea, direktora VW-a, tehnički pametni i ekološki svjesni kupci posebno trebali vozili električne automobile. Široka masa vozača mora biti uvjerena da su i ehnološki superiorniji. On tvrdi da VW radi na tome da se do 2035. godine u Europi prodaju samo električna vozila. Revija HAK