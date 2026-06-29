Nije za one koji vole vrućine i gradsku gužvu

Otočki virovi nisu jezero. Nisu ni rijeka, ni potok, ni močvara. Nisu ništa od toga, a opet nikada ne presušuju, iako im vodostaj jako varira pa ‘koketiraju’ s rijekom Spačvom, a preko nje i s Bosutom i Savom. Otočki virovi su hidrodinamički svijet za sebe, većini još uvijek nepoznat i neotkriven. Prostiru se na površini od oko 79 kilometara četvornih. Dugački su najmanje 18 kilometara, a široki od 60 do 100 metara. Ponekad ih se, zbog njihove ljepote, naziva ‘malim Kopačkim ritom‘, a dio su i ekološke mreže Natura 2000. Osim pješačkih, posjetiteljima se na izbor nude i biciklističke te veslačke staze u području. Imaju i smještajne kapacitete s drugim sadržajima. Putni kofer… objavili i članak prije dvije godine.