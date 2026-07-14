Ništa bez dišpeta

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Probijen tunel Kozjak: Bliže Splitu, ali uz rušenje vila i asistenciju policije
Tunel Kozjak (2,5 km) uspješno je probijen u sklopu projekta “Novi ulaz u Split”, koji će skratiti put do grada za 20 kilometara i spojiti autocestu A1 s trajektnom lukom. Prvu fazu projekta, vrijednu 74,6 milijuna eura, izvodi kineski CRBC. Dok ministar Oleg Butković slavi povijesni trenutak, direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir priznaje zapinjanje s dozvolama za nastavak trase prema cesti D8. Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa morat će se rušiti pet vila, a na preostalih stotinjak neotkupljenih parcela radnici će, zbog otpora vlasnika, morati ući uz pratnju policije i zaštitara. Index, Jutarnji, Dalmacija Danas
- Udruge upozoravaju kako projekt ide naprijed bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa, upisa u katastar i potrebnih dozvola za nastavak trase. Dodatnu pomutnju unosi i status spornih vila s bazenima koje su na putu bagerima – iako lokalne vlasti tvrde da su objekti legalni, dokumentaciju za njih već je izuzelo Državno odvjetništvo. RTL