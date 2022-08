Samo blago na kuplungu

Ne pritisnemo li dovoljno snažno kvačilo pri mijenjanju brzina može doći do zvuka koji podsjeća na struganje, a to je samo jedan od načina na koji možemo skratiti životni vijek mjenjača. Kod oštećenja sinkronih prstena dolazi do gubitka njihove uloge da izjednače broj okretaja između dva vratila kako bi se lakše i bez smetnje promijenio stupanj prijenosa. Preporuka je s ovim tipom neispravnosti u što kraćem vremenu otići na servis jer mogući su i drugi uzroci. Što se može dogoditi ako pri velikoj brzini vozila prebacimo mjenjač iz, na primjer, 6. stupnja prijenosa u 2. stupanj prijenosa? Otvorena je mogućnost izlaska iz maksimalno određenog broja okretaja motora što naravno može biti štetno za mehaniku motora do razine većih mehaničkih oštećenja motora. Revija HAK