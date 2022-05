Kraći radni tjedan

Ako ste gledali film Under the Tuscan Sun, možda ste barem na trenutak poželjeli ostaviti sve i pobjeći živjeti u predivnu Toskanu, i to baš u ovu kuću u kojoj se odvija radnja iz ove romantične talijanske priče. Sagrađena je u 17. stoljeću, a danas je to luksuzna vila sa 20 spavaćih soba. Dostupna je za najam, i to od “samo” 2.000 $ do 4.000 $ po noćenju. Jutarnji