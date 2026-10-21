Tu se da živjeti

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Proglašeni najbolji hrvatski gradovi i EU projekti: Na vrhu Biograd, Rovinj i Dubrovnik
Na Danima regionalnog razvoja i EU fondova u Šibeniku dodijeljene su nagrade za najbolje hrvatske gradove i EU projekte u organizaciji Jutarnjeg lista, portala Gradonačelnik.hr i Načelnik.hr. Biograd na Moru, Rovinj i Dubrovnik proglašeni su najboljima po kvaliteti života, dok je Otočac ostvario najveći napredak. U kategoriji gospodarstva slavili su Novalja, Sveta Nedelja i Varaždin. Bjelovar je ponio titulu prvaka u povlačenju EU novca, Zadar je proglašen najpametnijim gradom (Smart City), a Krk ekološki najosvještenijim gradom (Eco City). Velika Gorica proglašena je najprivlačnijim gradom, dok je Osijek dobio nagradu za ekonomsku izvrsnost. Ove su godine nagrađene i općine u nekoliko kategorija, a to su Đelekovec, Rogoznica i Gornja Stubica. Jutarnji