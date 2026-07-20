Skandinavski recept za dobar život
Indeks najbolje percepcije kvalitete života u 2026. godini: Švedska na vrhu, SAD u padu
Prema indeksu najboljih zemalja za 2026. godinu, koji se temelji na percepciji više od 15.000 ljudi, Švedska je proglašena najboljom državom za život. Na vrhu ljestvice dominira Europa s čak osam zemalja u prvih deset, uključujući Dansku i Švicarsku. Kanadi je pripalo visoko treće mjesto kao najboljoj u Americi, dok je Australija zauzela osmu poziciju. S druge strane, unatoč ekonomskoj moći, SAD je doživio značajan pad i plasirao se ispod svih ostalih članica skupine G7. Visual Capitalist