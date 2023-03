Iz tvojih usta u božje uši

Kako u javnost izlazi sve više detalja o korupcijskim aferama aktualne vlasti, čiji pojedini kraci sežu do samog premijera Andreja Plenkovića i njegovih najbližih suradnika, tako se i u redovima HDZ-a sve ozbiljnije počinje razmišljati o tome tko će nakon Andreja Plenkovića zasjesti na HDZ-ovo prijestolje. To će, naravno, ovisiti o tome u kakvim će okolnostima A.P. kad-tad otići s čelne pozicije u stranci. No s obzirom na postavljene kadrovske kriterije, teško da će se pojaviti relevantan kandidat za njegova nasljednika mimo persona čije izglede razmatramo u ovom tekstu. Novosti