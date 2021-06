Čuda kemije

U znanosti je vrlo nezahvalno govoriti da je nešto nemoguće, a „nemoguće“ se pojavilo i na nemogućem mjestu: kvazikristal je otkriven u kvazimineralu, piše Nenad Raos za Bug.hr. Stijene i minerali su prirodnog porijekla i o njihovim strukturama je poznato gotovo sve. No, eksplozijom prve atomske bombe 16. srpnja 1945. nastala je nova, dosad neviđena vrsta minerala. U krateru je pronađen crveni trinitit, kvazikristal koji je nastao pri temperaturi od 1500 oC i pod tlakom od 5 – 8 stotina tisuća bara. To je zasad prvi poznati kvazikristal nastao kao posljedica ljudskog djelovanja.