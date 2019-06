Toplinski val prvo će stići na Jadran, odnosno na sjeverni Jadran, a dnevne temperature će se kretati oko 34 stupnja. To će se nastaviti i u ponedjeljak, a zahvatit će i unutrašnjost zemlje, noći će biti vrlo tople, prognozira prognostičarka DHMZ-a. Severe Weather Europe predviđa da će se oko Mediterana povisiti temperatura te će već u ponedjeljak od sjeveroistočne Francuske preko Italije do zapadnog Balkana dosezati vrijednosti od 36 do 39°C.