Prvi zračni napad u povijesti dogodio se 1849. balonom, a završio je potpunim fijaskom - Monitor.hr
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Kad ti ratni planovi odu u vjetar

Prvi zračni napad u povijesti dogodio se 1849. balonom, a završio je potpunim fijaskom

Tijekom opsade Venecije 1849. godine, austrijski časnik Franz von Uchatius osmislio je prvi zračni napad u povijesti. Predložio je lansiranje 200 bespilotnih balona s po deset kilograma eksploziva, tempiranih da eksplodiraju iznad grada. Baloni su lansirani s kopna i s parobroda Vulkan, no revolucionarni pothvat završio je kao promašaj. Vjetar je promijenio smjer i raznio balone na sve strane, a neki su eksplodirali blizu samih austrijskih trupa. Venecija je na kraju osvojena klasičnom kopnenom nadmoći generala Radetzkog, a leteći fijasko brzo je pao u zaborav. Index


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18.09.2016. (09:16)

Ups, I did it again

Amerikanci u napadu na ISIL greškom pobili 80 sirijskih vojnika

Američka veleposlanica Samantha Power izrazila je u subotu žaljenje Washingtona zbog napada koalicije predvođene SAD-om na položaje sirijske vojske u toj zemlji, pri čemu je greškom stradalo 80 pripadnika Assadovih jedinica. No Power nije propustila priliku kritizirati Moskvu i prozvati je “ciničnom” zbog sazivanja Vijeća sigurnosti UN-a, gdje je Rusija tražila objašnjenje zbog zračnih udara na Deir al-Zor. Power je rekla da napad “nije bio namjeran” te da SAD “žali zbog gubitka ljudskih života”. Index, Jutarnji