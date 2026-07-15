Kad ti ratni planovi odu u vjetar

Tijekom opsade Venecije 1849. godine, austrijski časnik Franz von Uchatius osmislio je prvi zračni napad u povijesti. Predložio je lansiranje 200 bespilotnih balona s po deset kilograma eksploziva, tempiranih da eksplodiraju iznad grada. Baloni su lansirani s kopna i s parobroda Vulkan, no revolucionarni pothvat završio je kao promašaj. Vjetar je promijenio smjer i raznio balone na sve strane, a neki su eksplodirali blizu samih austrijskih trupa. Venecija je na kraju osvojena klasičnom kopnenom nadmoći generala Radetzkog, a leteći fijasko brzo je pao u zaborav. Index