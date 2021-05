'Neću butigu u našu politiku'

Osim toga, jednako kao što nevoljko primaju ispriku, Hrvati je ne vole ni davati. Generalno gledajući, mi smo jedan rijetko bezgrešan narod, sve same poštenjačine i pravednici. Nitko ništa sramotno nije učinio, a ako jest, to se moralo učiniti, bilo je za nekakvo više dobro, za sretnije sutra naše djece. Kad se na kraju toga dugačkog niza pojavi jedan jedini Ivica Puljak i kaže, ljudi, žao mi je, pogriješio sam, čisto vas zatekne. Njegova je isprika tako osvježavajuća, zdrava i čista da vas ispuni olakšanje. Oh, dobro, kažete u sebi. Sve je u redu. Pa i ako nećete glasati za Ivicu Puljka, ne možete ništa zamjeriti onome tko hoće – osvrće se Ante Tomić na snimku na kojoj se vidi kandidat za splitskog gradonačelnika kako pjeva ustaške pjesme, zbog čega se ispričao (izvlačio se na mladost, a imao tad 25 godina, što nije baš tako mlado, dotad je već i fakultet završio).