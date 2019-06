Kineski predsjednik Xi: Putin – moj najbolji prijatelj

Od petka SAD diže carinske stope na uvoz kineskih proizvoda u vrijednosti 200 milijardi dolara s 10 na 25 postom, a Trump je odmah (na Twitteru, kako on to obično radi) objavio da je sretan zbog zarade od 100 milijardi dolara godišnje. Prethodno je Kina izmijenila stajalište o gotovo svim aspektima nacrta sporazuma sa Sjedinjenim Državama zbog kojeg su i došli na pregovore u SAD, ali Trumpa to nije pokolebalo, a i kaže da su Kinezi prekršili sporazum. Iako Trump često govori da će Kina platiti ovo povećanje carina, ekonomski kažu da će većinu poskupljenja, ako ne i svo, platiti američke kompanije i potrošači.