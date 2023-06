Tekst pisan u Calibri fontu

“Budući da je Homme vjerni proučavatelj rock povijesti, Villains ipak nije toliko neočekivan potez: njegovi su povijesni prethodnici albumi poput Some Girls Rolling Stonesa i Scary Monsters (And Super Creeps) Davida Bowieja, ili od suvremenika AM Artic Monkeysa. Riječ je o rock albumima koji podjednaku pažnju pridaju atmosferi i ritmu, singlovima kao i dojmu cjeline. Villains sigurno nije remek-djelo, ali je zanimljiv, kreativno i komercijalno uvjerljiv album koji prije svega pokazuje da se Hommeova vizija odavno proširila izvan relativno uskih okvira stoner rocka”, pišu Lake note o novom albumu Queens of The Stone Age.