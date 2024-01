Od kreveta do posla ti treba nekoliko sekundi

Ubacivanje humora u svoje izlaganje nije samo čin ljubaznosti i zafrkancije, to je zapravo strateški potez. Na taj način angažiramo svoje kolege, klijente, publiku, lovimo i držimo njihovu pažnju i stavljamo osmijeh na njihova lica. Ne traži nitko od vas da preko noći postanete Jerry Seinfeld, no par primjerenih šala pomaže razbiti led. Ne treba taj humor biti stand up komedija od sat vremena, male svakodnevne stvari dovoljne su za izvlačenje osmijeha. Nakon toga sve ide lakše. Crnjaci su zlatni rudnik za dobre fore, primjereni vicevi su ok za razbijanje za dosadne i ozbiljne sastanke, a dodaju na osjećaju ljudskosti. Međutim, humor ima svoje granice: valja izbjegavati osjetljive teme, paziti da se ne postane kralj spački, a od svega najvažniji je tajming. Valja pripaziti i na razliku u generacijama, budući da ne “okidaju” svi na istu vrstu humora. Lider