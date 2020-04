Pravimo se Englezi

U 20 sati započinje online spektakl One World: Together at Home, koncert kojim se prikuplja novce za borbu protiv pandemije koronavirusa (prije početka koncerta već prikupljeno 30 milijuna dolara). Nastao je u organizaciji UNESCO-a, Svjetske zdravstvene organizacije i platforme Global Citizen, a nastupaju Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish, John Legend, Jennifer Hudson, Christine And The Queens, Annie Lennox, The Killers, Annie Lennox i mnogi drugi.