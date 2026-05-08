Kad se stanice "zabune", a medicina "doda gas"

Glavni uzročnik malignih bolesti je starenje stanica i akumulacija mutacija tijekom njihova dijeljenja. Nasljedni faktori (geni poput BRCA1/2) uzrokuju 5–10 % karcinoma, često u mlađoj dobi. U Hrvatskoj je kod žena najučestaliji rak dojke (preko 3000 oboljelih godišnje), dok kod muškaraca prednjači rak prostate (oko 2700). Hrvatska prati europske standarde u dostupnosti pametnih lijekova i imunoterapije, a u tijeku je modernizacija radioterapije s 20 novih uređaja. Zdrav život i rani pregledi (mamografija, PSA test, kolonoskopija) mogu smanjiti rizik od oboljenja za 30–40 %. Subspecijalist kirurške onkologije Ivan Milas za Poslovni.