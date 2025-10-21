Još malo pa će otkupnina postati pretplata
Ransomware napadi dosegnuli rekordne razine u ovoj godini
U trećem tromjesečju 2025. zabilježeno je više od 1.900 ransomware incidenata, a SAD čini više od polovice slučajeva. Najpogođeniji su proizvodni sektor i mala poduzeća s ograničenim resursima za kibernetičku zaštitu. Skupina Qilin predvodi po broju napada, dok model “ransomware-as-a-service” dodatno potiče rast. Stručnjaci upozoravaju da se tvrtke moraju usredotočiti na prevenciju — obuku zaposlenika, višefaktorsku autentifikaciju i sigurnosne kopije — jer ransomware postaje stalna, a ne povremena prijetnja. Mreža