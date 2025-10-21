Još malo pa će otkupnina postati pretplata

Jedna od takvih tvrtki je HackManac, tvrtka koja se bavi obavještajnijm radom usmjerenim na prijetnje, ili na engleskom cyber threat intelligenceom (CTI). Usluga koju nude je da svoje klijente, dakle one koji im plaćaju, obavještavaju kada su njihovi podaci pronađeni na Internetu, ili kada se pojave bilo kakve informacije o provali. Pojava podataka negdje na izvorima koje oni prate je znak da je nekoj tvrtki provaljeno, i ponekad, to može biti jedini znak da je provaljeno. Ima dosta takvih tvrtki koje nude takve usluge.

HackManac objavljuje i o provalama onih koji nisu njihovi klijenti – jer onda nisu obvezani nikakvih ugovorima – a za potrebe vlastitog marketinga. Problem bi bio da se ne plati tražena otkupnina pa se osjetljivi podaci objave, ali i kada IT sustav ne funkcionira, što onemogućava tvrtku da neometano radi. Tvrtkama su često sigurnosni specijalisti preskupi, ali i nedostupni. Na FER-u imaju postdiplomski na koji se prijavljuju ljudi koji već rade u SecOps tvrtkama da se dalje obrazuju, budući da to područje podrazumijeva cjeloživotno učenje. Forbes