Ransomware napadi dosegnuli rekordne razine u ovoj godini - Monitor.hr
Danas (08:00)

Još malo pa će otkupnina postati pretplata

Ransomware napadi dosegnuli rekordne razine u ovoj godini

U trećem tromjesečju 2025. zabilježeno je više od 1.900 ransomware incidenata, a SAD čini više od polovice slučajeva. Najpogođeniji su proizvodni sektor i mala poduzeća s ograničenim resursima za kibernetičku zaštitu. Skupina Qilin predvodi po broju napada, dok model “ransomware-as-a-service” dodatno potiče rast. Stručnjaci upozoravaju da se tvrtke moraju usredotočiti na prevenciju — obuku zaposlenika, višefaktorsku autentifikaciju i sigurnosne kopije — jer ransomware postaje stalna, a ne povremena prijetnja. Mreža


Slične vijesti

15.09. (12:00)

Dobro ako si James Bond

Linija iPhone 17 ima novu metodu zaštite od sofisticiranih špijunskih hakerskih napada

Osnovni je cilj zaštiti korisnika iPhonea i njegove podatke od sofisticiranih ciljanih napada, poput onih koji se izvode spyware alatom Pegasus. On je povijesno povezan s vladama i špijunskim agencijama, a mete napada obično su bili istaknuti pojedinci, označeni kao vrlo vrijedne mete, kojima se potom spyware ciljano ubacivao na mobitele kako bi ih se prisluškivalo i pratilo. Iako velika većina korisnika nikad neće biti napadnuta na taj način, kažu iz Applea, potrudili su se i uložili mnogo truda kako bi zaštitili baš sve od tog tipa napada.Za znatiželjne, svi tehnički detalji novog sustava za zaštitu od kompromitiranja i špijuniranja dostupni su na Appleovom blogu. Bug

30.11.2024. (15:00)

Nema skloništa za kibernetičke oluje

Microsoft: Cyber napadi u porastu, sigurnost mora biti prioritet

Microsoft upozorava na alarmantni rast kibernetičkih napada, pri čemu njegovi korisnici dnevno bilježe čak 600 milijuna prijetnji. Ransomware napadi porasli su 2,75 puta, dok je broj ucijenjenih organizacija opao tri puta u zadnje dvije godine. Napadi na lozinke čine 99% napada na korisnički identitet, dok su techscam prijevare porasle 400% od 2021. godine. Glavni pokretači ovih aktivnosti su geopolitički sukobi, s ruskim, kineskim i iranskim akterima u prvom planu. Microsoft ističe potrebu za suradnjom javnog i privatnog sektora, uz kazne za zlonamjerne aktivnosti te primjenu umjetne inteligencije za zaštitu od napada. Poslovni

31.07.2024. (18:00)

Čuvaj kopije svega i iskopčaj internet kad zagusti

Kibernetički napadi i greške u zaštiti od hakera postaju sve veći problem zbog slabe suradnje tehnoloških tvrtki i političara

U konačnici cijeli je cirkus oko CrowdStrike afere pokazao koliko je naš umreženi svijet krhko slabašan – do te mjere da ga i neka sitna nesmotrenost može skršiti u samo nekoliko sati. Postoje naravno za nas obične smrtnike svakojaki programi koji tvrde da pored njih neće živ proći virus, malware, spyware, adware ili neka druga hakerska podvala, počev od osnovnog Windows Defendera sve do niza komercijalnih poput Nortona ili McAffea, ali CrowdStrike nudi skuplju i sofisticiraniju zaštitu za velike tvrtke koje jako strahuju od pada sustava i posljedičnih ogromnih financijskih gubitaka. Problem je također u tome što se padovima sustava koji je prouzročio CrowdStrike pokazalo koliko svijet ovisi o jednom proizvođaču i njihovom operativnom sustavu – Microsoftu i njegovim Windowsima. Microsoft je, piše Washington Post, razvio odličnu mrežu za lobiranje i PR te je u dobrim odnosima s američkim političarima zbog čega uspijeva progurati odluke ili se zaštiti od kazni kao niti jedna druga moćna tehnološka tvrtka. Faktograf

29.07.2024. (00:00)

Dostavu mi preuzeli hakeri

Porast kibernetičkih napada na shipping industriju zbog geopolitičkih napetosti

Utvrđeno je da više od 80 posto identificiranih incidenata od 2001. ima poznate napadače koji potječu iz Rusije, Kine, Sjeverne Koreje ili Irana. Nedavni napadi potvrdili su kako su sukobi između Ukrajine i Bliskog istoka destabilizirali globalizaciju putem prekida u pomorskom prometu, koji isporučuje preko 80 posto robe kojom se međunarodno trguje. Stručnjaci za brodarstvo upozorili su da je industrija koja se stoljećima suočavala s prijetnjama fizičkoj sigurnosti trenutno nedovoljno pripremljena za internetsko piratstvo. Sve veća digitalizacija brodova, kao i korištenje internetskih uređaja koji su tek nedavno široko omogućeni na moru pomoću satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, stvaraju nove prilike za kibernetičke napade. Lider

26.07.2024. (12:00)

Vole šifrirati i žele da im se plati za to

Tko je Akira? Izvukli su 42 milijuna dolara od 250 žrtava

Ime Akira označava i hakersku skupinu koja se bavi napadima ucjenjivačkim zloćudnim programima, ali se istim imenom naziva i varijanta tog ransomwarea, koju je moguće od njih i unajmiti kao uslugu. Operacije Akire u pravilu su povezane ucjenama, gdje se prijeti objavom podataka izvučenih iz IT sustava žrtve prije enkripcije ili se jednostavno traži uplata za slanje dekripcijskih ključeva. Ti iznosi, pak, nisu maleni – obično se zahtijeva plaćanje između 200 tisuća i 4 milijuna dolara. Koliki je zahtjev postavljen pred splitsku zračnu luku ne znamo, ali je već objavljeno da on neće biti ispunjen. Bug, Index

05.07.2024. (13:00)

Mogli su i gore proći

Postoje tvrtke koje prate hakerske grupe na X-u i forumima i obavještavaju druge da su napadnuti

Jedna od takvih tvrtki je HackManac, tvrtka koja se bavi obavještajnijm radom usmjerenim na prijetnje, ili na engleskom cyber threat intelligenceom (CTI). Usluga koju nude je da svoje klijente, dakle one koji im plaćaju, obavještavaju kada su njihovi podaci pronađeni na Internetu, ili kada se pojave bilo kakve informacije o provali. Pojava podataka negdje na izvorima koje oni prate je znak da je nekoj tvrtki provaljeno, i ponekad, to može biti jedini znak da je provaljeno. Ima dosta takvih tvrtki koje nude takve usluge.

HackManac objavljuje i o provalama onih koji nisu njihovi klijenti – jer onda nisu obvezani nikakvih ugovorima – a za potrebe vlastitog marketinga. Problem bi bio da se ne plati tražena otkupnina pa se osjetljivi podaci objave, ali i kada IT sustav ne funkcionira, što onemogućava tvrtku da neometano radi.  Tvrtkama su često sigurnosni specijalisti preskupi, ali i nedostupni. Na FER-u imaju postdiplomski na koji se prijavljuju ljudi koji već rade u SecOps tvrtkama da se dalje obrazuju, budući da to područje podrazumijeva cjeloživotno učenje. Forbes

05.07.2024. (09:00)

Catch them if you can

SOA: Hakerski napadi su ratovi budućnosti, jedino što možete je zaštititi se

Hakeri su, pokraj institucija, napali i tvrtke Labud i Badel, kojima su oteli manji dio poslovnih dokumenata. Za njih traže otkupnine za koju tvrtke imaju tjedan dana. Najavili su prijave, a poslovni procesi, poručuju, odvijaju se neometano. Da je hakerskih napada sve više, ali i da nam je obrana sve bolja, ističe šef SOA-e Daniel Markić. O svemu je obaviješten i državnih vrh. RTL doznaje da predsjednik Republike Zoran Milanović traži i sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Iz Vlade neslužbeno poručuju da za tim nema potrebe jer sve nadležne službe po tom pitanju postupaju. Index

28.06.2024. (22:00)

A da se vratimo na analogan život?

Hakerski napadi: Danas nije pitanje hoćete li biti napadnuti, već kada, te koliko ste sposobni to brzo prepoznati i djelovati

Distribuirani napad uskraćivanja usluga napadač ne vrši izravno. Za to mu služe brojna računala inficirana zloćudnim softverom čiji vlasnici često nisu svjesni da se njihov PC koristi za napad. Napad počinje tako da haker iskoristi ranjivost jednog sustava te stvori glavno računalo, odnosno mastera te nakon toga putem tog sustava šalje naredbe drugim ugroženim računalima.

Takvi napadi uključuju provaljivanje u stotine ili tisuće računala putem interneta. Napadač na sva ugrožena računala instalira DDoS program, dobije kontrolu nad njima te pokreće koordinirani napad na žrtvu. Takvi napadi obično stvore ‘umjetnu gužvu’ kojom prekidaju ili otežavaju povezivanje mreže i korisnika. Potrebno je zaštititi se, a cilj nove EU direktive NIS2 je osigurati jednaku razinu kibernetičke sigurnosti u svim državama članicama Unije, a kako bi to trebalo funkcionirati u praksi pročitajte ovdje. tportal

U nedavnom napadu na bolnicu nisu ukradeni podaci, a hakeri nisu tražili novac. U bolnici su dobro reagirali isključivanjem svih sustava. Hakeri su, prema svemu sudeći, htjeli “samo zastrašiti” i ometanjem pronaći ranjivosti. Netokracija

12.07.2023. (20:00)

Ne vjeruj banci koja laže

Sve češći phishing napadi na banke: Kako prepoznati pokušaj prijevare

Phishing napadi odnose se na lažnu komunikaciju e-mailom, emailom ili SMS-om u kojoj se počinitelj predstavlja kao banka, a ima za cilj prikupiti podatke koji će omogućiti provođenje prijevarnih transakcija.Uglavnom traže PIN, CVV/CVC i slično. Zbog povećanih mobilnih transakcija, mobiteli su postali poželjna meta hakera. Korisnicima se savjetuje da uvijek kupuju u provjerenim online trgovinama; da budu oprezni s promotivnim ponudama koje dolaze e-poštoma, pozivima ili društvenim mrežama; da ne nasjedaju na lažne poruke o dostavi pošiljke, posebno ako su vezane uz oglasnike; da se suzdrže od preuzimanja sumnjivih aplikacije te da razmisle prije nego kliknu na poveznicu… Lider

02.12.2022. (13:00)

Samo probajte, hakeri

Europa priprema zajedničku politiku kibernetičke obrane

Politika obrane EU od kibernetičkih prijetnji temeljit će se na četiri stupa. To su zajedničko djelovanje, osiguravanje obrambenog ekosustava EU-a, ulaganje u sposobnosti obrane i partnerstvo za rješavanje zajedničkih izazova. Kroz novu politiku kibernetičke obrane, EU je predstavila i mapu temeljenu na strateškoj procjeni ‘najkritičnijih ranjivosti‘ na koje bi trebalo obratiti pozornost, i za koje će se dobivati dugoročna novčana podrška po mogućnosti uz potporu nadolazećeg Europskog fonda za suverenitet. Također, s ovim ‘stupovima‘ želi se znatno povećati ulaganje u moderne kapacitete za obranu od kibernetičkih napada te se nastoje uspostaviti partnerstva na tlu Unije u području kibernetičke obrane. Lider