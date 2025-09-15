Dobro ako si James Bond
Linija iPhone 17 ima novu metodu zaštite od sofisticiranih špijunskih hakerskih napada
Osnovni je cilj zaštiti korisnika iPhonea i njegove podatke od sofisticiranih ciljanih napada, poput onih koji se izvode spyware alatom Pegasus. On je povijesno povezan s vladama i špijunskim agencijama, a mete napada obično su bili istaknuti pojedinci, označeni kao vrlo vrijedne mete, kojima se potom spyware ciljano ubacivao na mobitele kako bi ih se prisluškivalo i pratilo. Iako velika većina korisnika nikad neće biti napadnuta na taj način, kažu iz Applea, potrudili su se i uložili mnogo truda kako bi zaštitili baš sve od tog tipa napada.Za znatiželjne, svi tehnički detalji novog sustava za zaštitu od kompromitiranja i špijuniranja dostupni su na Appleovom blogu. Bug