Danas (12:00)

Dobro ako si James Bond

Linija iPhone 17 ima novu metodu zaštite od sofisticiranih špijunskih hakerskih napada

Osnovni je cilj zaštiti korisnika iPhonea i njegove podatke od sofisticiranih ciljanih napada, poput onih koji se izvode spyware alatom Pegasus. On je povijesno povezan s vladama i špijunskim agencijama, a mete napada obično su bili istaknuti pojedinci, označeni kao vrlo vrijedne mete, kojima se potom spyware ciljano ubacivao na mobitele kako bi ih se prisluškivalo i pratilo. Iako velika većina korisnika nikad neće biti napadnuta na taj način, kažu iz Applea, potrudili su se i uložili mnogo truda kako bi zaštitili baš sve od tog tipa napada.Za znatiželjne, svi tehnički detalji novog sustava za zaštitu od kompromitiranja i špijuniranja dostupni su na Appleovom blogu. Bug


Slične vijesti

