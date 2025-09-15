Dobro ako si James Bond

Vehicle Motion Cues opisan je kao novo iskustvo za iPhone i iPad koje može pomoći u smanjenju mučnine kod putnika u vozilima. Ključ je smanjenje osjetilnog sukoba između onoga što osoba vidi i onoga štodoista događa (kretnji vozila). Ova se značajka temelji na animiranim crnim točkama koje se pomiču ovisno o suvozaču i automobilu:

– One predstavljaju promjene u kretanju vozila kako bi pomogle u smanjenju osjetilnih sukoba bez uplitanja u glavni sadržaj – pojašnjavaju iz Apple-a. Na primjer, ako sustav detektira da vozilo skreće ulijevo, točke će se pomaknuti udesno i obrnuto. Revija HAK