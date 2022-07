Samo ih politi mravljom kiselinom

Mnogobrojna su istraživanja pokazala kako sulforafan, glavni sastojak brokule, pomaže pri liječenju mnogih bolesti, od autizma i shizofrenije do osteoporoze i osteoartritisa. Usto, ono najvažnije, služi kao preventiva od malo pa svih vrsta raka, od malignih bolesti probavnog sustava (guštetače i debelog crijeva) do leukemije i raka prostate. No prije svega toga treba doći do sulforafana, jer on se, istina, nalazi u brokuli, ali u vezanom stanju. To znači da ga trebaju razgraditi enzimi. Ako se pak brokula izlaže temperaturi, kuha u vodi ili pari, djelovanje enzima se smanjuje, pa glukorafanin dospijeva u crijeva neizmjenjen. Nemamo svi iste crijevne bakterije, što znači da brokula nekome može više, a drugome manje značiti. Nenad Raos za Bug.