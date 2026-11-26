Da malo i oni vide kako je nama bilo
Raos: Umjesto pukog kočenja pregovora Zagreb mora pretvoriti svoju prednost u trajne sporazume
Hrvatska ponovno blokira crnogorska pregovaračka poglavlja s EU-om, tražeći rješavanje ratnog nasljeđa (obeštećenje logoraša, nestali, logor Morinj), povrat broda Jadran i morsko razgraničenje oko Prevlake. Hrvatski zahtjevi nisu nastali preko noći niti se mogu svesti na političko pokazivanje mišića prema manjem susjedu. Posebno je važno razlikovati pitanje individualnoga obeštećenja žrtava ratnih zločina od šireg zahtjeva za ratnim reparacijama. Hrvatska ima pravo inzistirati na pravdi za svoje državljane, ali takvi zahtjevi moraju biti pravno precizni, dokazivi i provedivi ako žele biti uspješni. Dugotrajno kočenje pregovora nosi strateški rizik slabljenja proeuropskih snaga i jačanja stranih utjecaja na Jadranu. Treba razmotriti i povijest Crne Gore… Višeslav Raos za tportal
- Crnogorski admiral u Hrvatskoj se poklonio žrtvama JNA: ‘Čitav život osjećam gorčinu’ (Express)