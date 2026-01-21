Materijal je dobar. Stoljeće nije
Raos: Zašto vučedolska bronca nije bila od kositra
Fotografija kasiterita u muzeju vučedolske kulture sugerira da se ondje koristila bronca od bakra i kositra, što je pogrešno. Vučedol pripada starijem brončanom dobu, kada se bakar legirao arsenom, a ne kositrom. Pojam „bronca“ tada nije imao današnje značenje, kao ni pojam „bakar“ u kemijskom smislu. Tek u mlađem brončanom dobu, uz razvoj dalekih trgovačkih putova, kositar postaje ključni dodatak i bronca poprima značenje koje danas podrazumijevamo. Nenad Raos za Bug