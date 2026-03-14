Miriše na 2008.
Rast cijena nafte budi strah od nove financijske krize
Strateg Michael Hartnett iz Bank of America upozorava da kretanja na tržištima u 2026. podsjećaju na razdoblje prije velike recesije 2008. Tada je nagli rast cijena nafte pratio financijske probleme koji su kulminirali krizom 2008. Danas cijene nafte rastu zbog rata s Iranom i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, dok istodobno rastu rizici u sektoru privatnog kreditiranja. Investitori strahuju da bi kombinacija skuplje energije, inflacije i usporavanja rasta mogla dovesti do stagflacije i ograničiti prostor za smanjenje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi. Investopedia