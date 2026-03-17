Reagan je uspio, hoće li i narančasti?
Rat, Hormuz i nafta: svijet između šoka i kontrole
Nakon gotovo tri tjedna sukoba cijene nafte snažno osciliraju, uz kratkotrajne skokove prema 120 dolara, ali i smirivanja zbog otpuštanja strateških rezervi. Ključna nepoznanica ostaje blokada Hormuškog tjesnaca. SAD, EU i Kina imaju dovoljno rezervi za nekoliko mjeseci, no tržišta očekuju dugotrajniji poremećaj. Najvjerojatniji je scenarij postupne (“stop-go”) deblokade uz cijene oko 100 dolara. Brzi rasplet ili eskalacija i dalje su mogući, ali ograničeni su političkim i ekonomskim pritiscima na obje strane. Velimir Šonje za Ekonomski lab podsjeća kako je Ronald Reagan deblokirao Hormupki tjesnac izravnom vojnom intervencijom 1988. No, danas je situacija složenija (dronovi, globalna potražnja, Kina), pa isti ishod nije zajamčen.