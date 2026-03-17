Danas (18:00)

Reagan je uspio, hoće li i narančasti?

Rat, Hormuz i nafta: svijet između šoka i kontrole

Nakon gotovo tri tjedna sukoba cijene nafte snažno osciliraju, uz kratkotrajne skokove prema 120 dolara, ali i smirivanja zbog otpuštanja strateških rezervi. Ključna nepoznanica ostaje blokada Hormuškog tjesnaca. SAD, EU i Kina imaju dovoljno rezervi za nekoliko mjeseci, no tržišta očekuju dugotrajniji poremećaj. Najvjerojatniji je scenarij postupne (“stop-go”) deblokade uz cijene oko 100 dolara. Brzi rasplet ili eskalacija i dalje su mogući, ali ograničeni su političkim i ekonomskim pritiscima na obje strane. Velimir Šonje za Ekonomski lab podsjeća kako je Ronald Reagan deblokirao Hormupki tjesnac izravnom vojnom intervencijom 1988. No, danas je situacija složenija (dronovi, globalna potražnja, Kina), pa isti ishod nije zajamčen.


Subota (14:00)

Miriše na 2008.

Rast cijena nafte budi strah od nove financijske krize

Strateg Michael Hartnett iz Bank of America upozorava da kretanja na tržištima u 2026. podsjećaju na razdoblje prije velike recesije 2008. Tada je nagli rast cijena nafte pratio financijske probleme koji su kulminirali krizom 2008. Danas cijene nafte rastu zbog rata s Iranom i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, dok istodobno rastu rizici u sektoru privatnog kreditiranja. Investitori strahuju da bi kombinacija skuplje energije, inflacije i usporavanja rasta mogla dovesti do stagflacije i ograničiti prostor za smanjenje kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi. Investopedia

29.03.2022. (22:00)

Na Šangaj otpada oko četiri posto kineske potrošnje nafte

Naznake pomaka u pregovorima Rusije i Ukrajine spustile cijene nafte

Sankcije uvedene Rusiji zbog njezine invazije na Ukrajinu poremetile su opskrbu naftom, što je potaknulo snažan rast cijena. Cijene nafte pale su u utorak ispod 106 dolara za barel, pod utjecajem naznake pomaka u pregovorima Rusije i Ukrajine. To bi moglo ublažiti probleme u opskrbi ruskom naftom i slabije kineske potražnje nastale zbog ograničenja kretanja i strogih mjera uvedenih radi suzbijanja Covida-19. Kina je najveći svjetski uvoznik goriva, samo na Šangaj otpada oko 4 posto kineske potrošnje nafte. HRT

22.04.2020. (11:50)

Dva različita tržišta

Barel sirove nafte prodavao se za minus 37 dolara, u Hrvatskoj spremnik benzina – poskupio

Hoćemo li zbog ‘povijesnog pada cijena nafte’ na svjetskom tržištu (-37,6 dolara za barel) osjetiti pojeftinjenje naftnih derivata i u Hrvatskoj? Ljubo Jurčić kaže – ne (HRT). Najviše će stradati proizvođači nafte, kao i zemlje izvoznice nafte, pogotovo one čije javne financije u većoj mjeri ovise o njenom izvozu, poput Rusije i Venezuele, navodi menadžer Krešo Vugrinčić (Telegram).

25.02.2019. (21:30)

Što jest jest

Trumpa se sluša: Njegov tvit je snizio cijene nafte

Još ranije se Trump pohvalio kako može telefonskim pozivom srediti cijenu nafte. I učinio je to opet, jednostavnom porukom – “please relax and take it easy”. Cijene nafte su danas pale nakon što su od početka godine porasle su 20 posto. Oilprice.com

(Cijene nafte postaju previsoke. OPEC, molim te, opusti se i pomalo. Svjetsko tržište ne može podnijeti skok cijena – krhko je.)

01.12.2016. (19:02)

Natočiti prije ponedjeljka u ponoć...

Zemlje OPEC-a dogovorile smanjenje proizvodnje, nafta već poskupjela 10%

Cijene sirove nafte porasle su danas 4% na najviše cijene unazad 16 mjeseci, nakon što su OPEC i Rusija dogovorili da će smanjiti proizvodnju. Cijena je danas bila oko 54 dolara po barelu, a očekuje se da će u 2017. cijena doći na između 55 i 60 dolara. Fortune objašnjava da će ovaj rast cijene vjerojatno biti kratkotrajan jer smanjenje proizvodnje uopće nije tako veliko (1,5 milijuna barela na dan), a i da će sad u prodaju doći nafta iz nagomilanih zaliha te da bi SAD mogao prodavati više svoje nafte. Reuters

18.04.2016. (22:35)

Daleko od dogovora, daleko od rasta

Cijene nafte i dalje padaju, mogle bi uzdrmati svjetsku financijsku stabilnost

18 zemalja izvoznica nafte okupilo se u Dohi, no dogovor o zamrzavanju proizvodnje je propao zbog inzistiranja Saudijske Arabije da se zamrzavanju proizvodnje pridruži i Iran, koji to ne planira učiniti sve dok ne postigne razinu proizvodnje iz faze prije sankcija. “U bliskoj budućnosti, niže cijene nafte mogle bi uzdrmati svjetsku financijsku stabilnost”, smatra Frederic Neumann iz HSBC-a. Cijene nafte su pale jutros više od pet posto, anuliravši tako sve prošlotjedne dobitke, odnosno rast do kojeg je došlo nakon najavljenog dogovora. Index, BBC