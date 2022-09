Slušati s oprezom, da vam se ne nađu unedogled na repeat

Treći povratnički album Grega Dullija i njegovih Afghan Whigsa otvara ‘I’ll Make You See God’, jedna od najžešćih pjesama čitave im karijere, bliska legendarnoj ploči ‘Songs for the Deaf’ Queens of the Stone Age. Nakon toga, nažalost, gitare ustupaju pred klavijaturama i orkestracijama koje Dullijevim stihovima punim samoprijezira i razočaranja ipak ne pružaju toliko efektno utočište i pratnju. Kao i njegovi izravni prethodnici “Do to the Beast” i “In Spades”, “How Do You Burn?” se ne može mjeriti s najboljim pločama The Afghan Whigsa iz devedesetih. S druge strane, ponovno je dovoljno dobar da opravda njihov povratak na scenu i aktualni koncertni repertoar obogati s nekoliko jakih pjesama. A poslije toliko godina na sceni, to stvarno nije mala stvar. Ravno do dna