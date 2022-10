Umjerena tuga

Never mind the buzzcocks su svojevemeno bili na pragu da postanu The Rolling Stones punka. Imali su 3 prva UK top-30 albuma i čak 7 UK top-40 hitova u onom kratkom početnom razdoblju od 1977. do 1979. Bez Petea Shelleya, koji je umro 2018. godine, činilo se da Buzzcocks nemaju budućnost. Kako kome. Ovdje se i ne može očekivati nikakav napad energije punka, nego sporadično nebitnih rasprava o zavjerama ispod poklopca. Svaka čast starome Digiju i ekipi, nastavlja se zacrtani klasičan put i bez Shelleya, ali samo za dobre poznavatelje benda. Nikako nije preporuka novim pristašama pop-punka jer ovdje ima daleko više popa, a punka tek na prstohvat. Terapija