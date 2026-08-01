Redefiniranje NATO-a: Kako "Made in NATO" i novi cilj od 5% BDP-a mijenjaju europsku obranu - Monitor.hr
Danas (23:00)

Njima je obrana poslovni model

Redefiniranje NATO-a: Kako “Made in NATO” i novi cilj od 5% BDP-a mijenjaju europsku obranu

Nakon summita u Haagu 2025. i Ankari 2026., NATO članice obvezale su se povećati obrambena izdvajanja na 5% BDP-a do 2035. godine. Rastući pritisak SAD-a ne znači napuštanje Europe, već redefiniranje Saveza prema većoj europskoj odgovornosti. Ipak, umjesto europske autonomije (“Made in Europe”), jača praktičniji pristup “Made in NATO” koji zagovaraju tajnik Mark Rutte i brojne članice. Kroz novi model PURL, SAD ostaje ključni dobavljač oružja i obavještajni partner za Ukrajinu, dok za Europu jačanje obrane predstavlja ozbiljan fiskalni izazov i nužnost restrukturiranja javnih financija. Daniel Hinšt za Ekonomski lab


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05.03. (13:00)

Razmišljati o ekonomiji, ali ne bez savjesti

Hinšt: Moralna pozadina ekonomske slobode

Ekonomska sloboda, prema konzervativnim think tankovima poput Heritage Foundationa, temelji se na pravu pojedinca da radi, proizvodi, štedi i živi dostojanstveno, bez zastrašivanja. Stoga se ekonomska sloboda ostvaruje u mjeri u kojoj se država suzdržava od uvođenja ograničenja. Zato je ekonomska sloboda dio ljudske slobode i autonomije u odnosu na državu i druge organizirane skupine. U zemljama s većom ekonomskom slobodom ljudi uživaju viši standard života. U tom pogledu ekonomska sloboda je etička i učinkovita alternativa prisilnom kolektivizmu. Autor Daniel Hinšt za Ekonomski lab upozorava da je promatranje ekonomske slobode samo kroz prizmu učinkovitosti površno i potencijalno opasno, jer zanemaruje njezine dublje korijene u zapadnoj civilizaciji. Ekonomska sloboda nije samo ekonomski mehanizam nego dio šireg moralnog i kulturnog poretka. Ona počiva na privatnom vlasništvu, vladavini prava i ograničenoj ulozi države, ali i na društvenim vrijednostima koje potiču odgovornost, kreativnost i poštovanje dostojanstva pojedinca.