Njima je obrana poslovni model
Redefiniranje NATO-a: Kako “Made in NATO” i novi cilj od 5% BDP-a mijenjaju europsku obranu
Nakon summita u Haagu 2025. i Ankari 2026., NATO članice obvezale su se povećati obrambena izdvajanja na 5% BDP-a do 2035. godine. Rastući pritisak SAD-a ne znači napuštanje Europe, već redefiniranje Saveza prema većoj europskoj odgovornosti. Ipak, umjesto europske autonomije (“Made in Europe”), jača praktičniji pristup “Made in NATO” koji zagovaraju tajnik Mark Rutte i brojne članice. Kroz novi model PURL, SAD ostaje ključni dobavljač oružja i obavještajni partner za Ukrajinu, dok za Europu jačanje obrane predstavlja ozbiljan fiskalni izazov i nužnost restrukturiranja javnih financija. Daniel Hinšt za Ekonomski lab