Razmišljati o ekonomiji, ali ne bez savjesti

Ekonomska sloboda, prema konzervativnim think tankovima poput Heritage Foundationa, temelji se na pravu pojedinca da radi, proizvodi, štedi i živi dostojanstveno, bez zastrašivanja. Stoga se ekonomska sloboda ostvaruje u mjeri u kojoj se država suzdržava od uvođenja ograničenja. Zato je ekonomska sloboda dio ljudske slobode i autonomije u odnosu na državu i druge organizirane skupine. U zemljama s većom ekonomskom slobodom ljudi uživaju viši standard života. U tom pogledu ekonomska sloboda je etička i učinkovita alternativa prisilnom kolektivizmu. Autor Daniel Hinšt za Ekonomski lab upozorava da je promatranje ekonomske slobode samo kroz prizmu učinkovitosti površno i potencijalno opasno, jer zanemaruje njezine dublje korijene u zapadnoj civilizaciji. Ekonomska sloboda nije samo ekonomski mehanizam nego dio šireg moralnog i kulturnog poretka. Ona počiva na privatnom vlasništvu, vladavini prava i ograničenoj ulozi države, ali i na društvenim vrijednostima koje potiču odgovornost, kreativnost i poštovanje dostojanstva pojedinca.