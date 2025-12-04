Malo će ih raseliti, malo spojiti… a najviše će ih zbuniti

120 milijuna eura osigurano je iz fondova Europske unije za decentralizaciju RH – službeno se projekt zove Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, a konkretno će novci otići u Beli Manastir (uključujući Dardu), Benkovac, Knin, Petrinju i Vukovar.

Dakle, odabrano je pet pilot područja za testiranje novog pristupa i početak procesa decentralizacije a indikativa maksimalna predviđena alokacija po gradu iznosi oko 23 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda.

Predstavnici jedinica za intervencijski plan predstavili su sljedeći korak koji očekuje sva pilot područja, a to je provedba intervencijskih planova s naglaskom na pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Aktivnosti i rezultati oba predstavljena projekta doprinijeli su uspostavi metodološkog, strateškog i institucionalnog okvira te dovršetku svih pripremnih aktivnosti na središnjoj i lokalnoj razini za početak provedbe Programa čiji je cilj poboljšati cjelokupnu gospodarsku sliku i povećati atraktivnost življenja stanovništva u odabranim pilot područjima.