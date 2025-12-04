Reforma zagrebačke mjesne samouprave kroz „sveobuhvatnu analizu“ - Monitor.hr
Danas (11:00)

Malo će ih raseliti, malo spojiti… a najviše će ih zbuniti

Reforma zagrebačke mjesne samouprave kroz „sveobuhvatnu analizu“

Grad Zagreb pokreće javnu nabavu za interdisciplinarnu analizu sustava mjesne samouprave, vrijednu 100 tisuća eura, kako bi dobio smjernice za moguću reformu. Analiza će procijeniti dvorazinsku strukturu, ovlasti, financiranje i stvarnu participaciju građana. Iako su stranke Možemo! i ranije Zagreb je naš! godinama kritizirale centralizaciju i obećavale jačanje lokalnih ovlasti, u prvom mandatu nisu proveli ključne promjene statuta. Najavljena analiza sugerira da vlast još nema jasan stav treba li zadržati i mjesne odbore i gradske četvrti – ili pronaći „stručno“ pokriće za već donesenu odluku. H-alter


