Sve je to od slikanja i skupog života

Rođen na današnji dan 1606. godine, barokni majstor ostavio je iza sebe više od dvije tisuće raznovrsnih djela – od portreta do biblijskih i mitoloških prikaza. Slavu i bogatstvo u Amsterdamu stekao je dramatičnim biblijskim scenama te revolucionarnim grupnim portretima poput Anatomije dr. Tulpa i Noćne straže, u kojima je briljirao upotrebom svjetla i sjene. Ipak, zbog financijske rastrošnosti i strasti prema kolekcionarstvu proglasio je bankrot. Njegov su privatni život obilježile teške tragedije, uključujući gubitak supruge Saskije i sina Titusa. Umro je u siromaštvu, ostavivši iza sebe neprocjenjiv opus bakropisa i jedinstvenu seriju autoportreta koji vjerno oslikavaju njegov životni put. Index mu je posvetio članak.