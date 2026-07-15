Rembrandt: Uspon, pad i bezvremenski sjaj nizozemskog genija - Monitor.hr
Danas (13:00)

Sve je to od slikanja i skupog života

Rembrandt: Uspon, pad i bezvremenski sjaj nizozemskog genija

Rođen na današnji dan 1606. godine, barokni majstor ostavio je iza sebe više od dvije tisuće raznovrsnih djela – od portreta do biblijskih i mitoloških prikaza. Slavu i bogatstvo u Amsterdamu stekao je dramatičnim biblijskim scenama te revolucionarnim grupnim portretima poput Anatomije dr. Tulpa i Noćne straže, u kojima je briljirao upotrebom svjetla i sjene. Ipak, zbog financijske rastrošnosti i strasti prema kolekcionarstvu proglasio je bankrot. Njegov su privatni život obilježile teške tragedije, uključujući gubitak supruge Saskije i sina Titusa. Umro je u siromaštvu, ostavivši iza sebe neprocjenjiv opus bakropisa i jedinstvenu seriju autoportreta koji vjerno oslikavaju njegov životni put. Index mu je posvetio članak.


Slične vijesti

03.06.2017. (07:28)

Aaa, slatko: Nizozemac osvojio posebnu nagradu – provesti noć sam u muzeju Rijksmuseum ispred Rembrandtove slike ‘Noćna straža’

30.12.2016. (08:44)

AKCIJA: Leonardo za 95% popusta!

Poljska kupila da Vincija i Rembrandta vrijedne 2 milijarde za – 100 milijuna eura

Poljska vlada kupila je privatnu umjetničku kolekciju, u kojoj su među ostalim da Vinci, Rembrandt i Renoir, vrijednu 2 milijarde eura za – 100 milijuna eura. Kolekcija Czartoryski zadrži 86.000 djela te 250.000 rukopisa i knjiga, a kupoprodaju su dogovorili poljsko ministarstvo kulture te Adam Karog Czartoryski, glava obitelji koja je vlasnik kolekcije. Uprava fondacije Czartoryski podnijela je ostavku u znak prosvjeda zbog niske cijene. Czartoryski kaže da je on ovime podržao poljsku državu te da on ovo vidi kao donaciju. Telegraph, Artnet

07.04.2016. (12:32)

Krivotvoritelji svih zemalja, veselite se

3D-printani lažni Rembrandt izgleda skoro kao pravi

Skupina developera s tehničkom potporom iz Microsofta, a financijskom iz Nizozemske banke ING, uspjela je napraviti Sljedećeg Rembrandta, 3D-printanu sliku koja ne zaostaje mnogo za originalom. Kako bi uspjeli “skinuti” stil slikarskog velikana, developeri su napravili algoritam za prepoznavanje lica kroz koji su zatim provukli 346 Rembrandtovih portreta. Nakon 500 sati rada softver za analizu izbacio je sliku bijelog muškarca tešku 150 gigabajta, sastavljenu od 148 milijuna piksela, nevjerojatno vjernu nizozemskom geniju. Mashable