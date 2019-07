Renato Baretić: Kvadratoljubi, koje biste od svojih ognjišta prvo prsimice branili da, ne daj bože, zagusti?

Paradoks je u dobroj mjeri perverzan, no ima neke više pravde u činjenici da je hrvatsku nacionalističku rutinu dovela u pitanje upravo šovinistička avangarda, ista ona čiji su debilniji pripadnici u stanju manjak ljubavi prema nacionalnom dresu kompenzirati mlateći Srbe na Braču. Nesposobnost zadrta torcidaškog uma da dokuči kako sistematska diskriminacija njegova kluba (zato jer nije iz Zagreba) slijedi sličnu logiku zbog koje mladić na supetarskoj rivi dobiva batine (zato jer nije Hrvat), istinski je tragična, no to ne znači da je nepravda zbog koje se pobunio manje istinita – piše Viktor Ivančić za Novosti ili skraćeno: Da li je Luka Modrić nacionalni heroj ili lažni svjedok koji štiti Mamićev i Šukerov kriminalni klan? Je li ljubav prema domovini snažnija od gnušanja prema nepravdi?